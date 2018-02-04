Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Suriye'nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde tanka yapılan saldırı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün şehit haberi ana ocağına iletildi. Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi’nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül’e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.





SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu.

1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum’a doğru yola çıktığı bildirildi.





1,5 YILDIR NİŞANLIYDI

Şehit Aygül'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi.

Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.



