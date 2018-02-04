taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin'de şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün 1,5 yıldır nişanlı olduğu öğrenildi.

DHA | 04.02.2018 - 03:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriye'nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde tanka yapılan saldırı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün şehit haberi ana ocağına iletildi. Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi’nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül’e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu


SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu.

1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu


1,5 YILDIR NİŞANLIYDI

Şehit Aygül'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi.

Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

6
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

18
İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

19
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

9
Kahramanmaraş'ta bir kamyonette 6 at ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette 6 at ele geçirildi

7
Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

1
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM