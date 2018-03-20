taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9443
EURO
4,8666
ALTIN
166,82
PETR
66,6400

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın arkadaşına bıraktığı vasiyetinde, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler." dediği öğrenildi.

AA | 20.03.2018 - 08:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca, Eskişehir'de dün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi: Eşim rahat uyuyacak VİDEO

Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

"ŞEHİTLİK NASİP OLURSA BU SANA VASİYETİM OLSUN"

Arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, "Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun." ifadelerini kullanan şehit binbaşının vasiyeti şöyle:

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

"- Zeynep Naz ve yengen sana emanet her şeyiyle.

- Yengen nereye isterse oraya defnetsin ve hakkını helal etsin, çok kahrımı çekti biliyorsun. Ama benim gönlümden geçen Eskişehir Vişnelik Hava Şehitliği ya da Ankara Cebeci Şehitliği İhsan Yüzbaşının yanıbaşı. Zeynoma da anlat, ben onlar gelecekte bu meselelerle uğraşmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdim bilsin ve hakkını helal etsin.

- Yengen ile Zeynom planlarımızı ertelemesin, önce Karadeniz turu, sonra Kıbrıs, sonra da Recepler oradayken yurt dışı turlarını mutlaka yapsınlar.

- Herkese söyle. Annem, abim ve özellikle de babam hakkını helal etsin. Verilecek tazminatın bir kısmı ile sağlıkları el verirse annem ile babamı hacca gönderin.

- Arkamdan kesinlikle ve kesinlikle kimse para tartışmasına girmesin. İsmail Kartal'a olan borçlarım unutulmasın yeni aldığım arsadan dolayı.

- Söyle, Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri.

- Son olarak, şehit olmak nasip olursa inşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil (Zeynom, Yengen, Sen.............)"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı
Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj
Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik Türk halkına selam gönderdi.
Deniz Baykal bugün yurda dönüyor
Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kalıp tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.
Bozdağ: Harekat Kürtlere karşı değil teröristlere karşı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

65
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

71
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

20
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

15
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM