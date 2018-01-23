Afrin şehidi Musa Özalkan PKK'nın korkulu rüyasıydı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı ağabeyi Necip Özalkan anlattı.

2008'DEN 2015'E: BOLU KOMANDO TUGAYI DÖNEMİ

YILIN 9 AYI ŞIRNAK, GABAR, CUDİ VE KUZEY IRAK'TAYDI

Özalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin 2008'den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti.

Şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı." dedi.

2015'TEN 2017'YE KADAR KAYSERİ KOMANDO TUGAYI'NDA GÖREV YAPTI

2017'DE TUNCELİ KOMANDO TUGAYI'NA TAYİNİ ÇIKTI

Özalkan, kardeşinin 2015'te Kayseri'ye gittiğini, 2017'de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

EL BAB'DAYDI, AFRİN İÇİN GAZİANTEP SINIRINA ÇEKİLDİ

"Kendisi 2017 Haziran'da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi El Bab'dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi.





AFRİN'E İLK GİREN ASKERLERİN ARASINDAYDI

Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin'e girdiler.

"KOŞARAK ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEYE GİTTİ"

Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. 'Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun' demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev VİDEO





Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasip olduğu için Allah'a şükrettiğini, kendilerine de bu mertebenin nasip olması için dua ettiğini vurguladı.