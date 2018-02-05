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Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi.

DHA | 05.02.2018 - 13:43..
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Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Buradaki karşılama törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ak Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına kondu. Törende şehidin babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annase Tülay Aktağ, "Vatan millet için gitti benim yavrum, benim yavrum göğsünü gere gere gitti, selvi boylu yavrum." diye ağıt yaktı.

Afrin şehidi Giresun’a getirildi VİDEO

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

OLAN BİTENDEN HABERSİZ, OYUNCAK ARABASIYLA OYNADI

Şehidin eşi Nuray Aktağ, törene eşinin kamuflajını giyerek katıldı. Yakasına asılan 'Şehidin oğlu' yazılı kartla tören alanında bulunan şehit Aktağ'ın oğlu 4 yaşındaki Muhammed Enes'in olan bitenden habersiz, elindeki oyuncak polis arabası ile oynadığı görüldü.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Şehit uzman çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesi, karayoluyla toprağa verileceği Şebinkarahisar ilçesine götürüldü. Şehit Aktağ'ın cenazesi, ikindide düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

CHP'li vekil PYD'ye terör örgütü diyemedi

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da

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