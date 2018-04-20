Afrin şehidi uzman çavuş daha önce operasyonu anlatmış

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgede süren mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab’ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı.

"BURAYA ENDİŞE DUYMADAN GELDİK"

Röportajda Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Komando Uzman Çavuş'un sözleri şöyle:

"Buraya endişe duymadan geldik. Askerlerin moralleri iyi durumda geldik. Bölgeye gelmeden önce biraz çekingenlik söz konusuydu. Acaba ne yapacağız, acaba ne ile karşılaşacağız. Aileler de endişe içindeydi ama bölgeye girip, yerimizi alınca destek ve silahlarımız arttıkça, havada uçaklarımız uçtukça, güvenimiz arttı. Emniyetli bir şekilde komutanlarımızla ilerledik, yeri geldi şehit verdik yeri geldi yaralı ama dimdik ayaktayız. DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Burada yaşanan drama, katliama, soykırıma sessiz kalamazdık, kalmadık da. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü.

"HANGİ ASKERİN KUCAĞINA SAVAŞTA KOŞARAK GELEN ÇOCUK GÖRDÜNÜZ"

Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Cumhurbaşkanımıza ’Tayyip Baba’ diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Bizlere yardımcı olmak için bir birleriyle yarışıyorlar. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Suriyelilerin bu adımı, bölge halkının güler yüzü bizlere güç verdi, moral oldu. Boyu 40 santim olan El Bab’lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam.

"BİZ BURADA BARIŞI TESİS ETTİK"

Bu manzaralar bizim gücümüze güç kattı. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu’da itibar görmesidir. Türkiye’nin gücünü buraya geldiğimizde bir kez daha gördük. Şunu herkes bilsin, biz burada barışı tesis ettik, bizim tarihimizin sayfalarında zulüm ifadesini bulamasınız."