Afrin şehidine haciz gönderen avukat için suç duyurusu

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusundaki Burseya Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Musa Özalkan, vasiyeti ile duygulandırmıştı. Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın 2 yıllık evli ve 5 aylık bir kız çocuğu olmasına rağmen; devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etmişti.

ŞEHİT OLDUKTAN 1 GÜN SONRA HACİZ TALEBİ

22 Ocak'ta şehit olan Özalkan'ın 2009 yılında yaptığı bir trafik kazasından kaynaklı borcunu tahsil etmek isteyen aklı evvel bir avukatın, yemeyip içmeyip 23 Ocak'ta haciz talebinde bulunduğu ortaya çıktı.





109 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da trafik kazası geçirmiş, kaskosu olmadığı için, karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden yaptırmıştı. Ancak olay yargıya taşınmış ve Özalkan'a 109 bin liralık tazminat cezası kesilmişti. Özalkan, bu cezayı ödeyemeyince 2016 yılında maaşına konulan haciz ile şimdiye kadar 21 taksitte 18 bin 838 lira ödemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti





HEM EMEKLİ İKRAMİYESİNE HEM ARACINA HACİZ TALEBİ

Buraya kadar herşey normal ilerlerken karşı tarafın avukatı olan Emine Gün, 23 Ocak'ta şehidin emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep etti ve şöyle dedi: “Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün.”

HACİZCİ AVUKATA SUÇ DUYURUSU

Haciz haberinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.