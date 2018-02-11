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Afrin şehidini Samsun'da binlerce kişi uğurladı

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Akalın, Samsun Çarşamba'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 11.02.2018 - 18:11..
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Afrin şehidini Samsun'da binlerce kişi uğurladı

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Akalın'ın naaşı, önce İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

"BU BENİM KAHRAMAN OĞLUM"

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Çarşamba ilçesinin Epçeli köyüne nakledildi.

Epçeli Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında anne Aysel Akalın, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra havaya kaldırarak, "Bu benim kahraman oğlum" dedi.

Afrin şehidini Samsun'da binlerce kişi uğurladı

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Afrin şehidini Samsun'da binlerce kişi uğurladı

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