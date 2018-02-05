Afrin şehidinin acı haberi Erzurum'a ulaştı

Saç stilisti Joshua Coombes çok alışılmadık bir şey yapıyor.

Yorgunluk, sıkıntı ve uyku halinin göstergesi olarak kabul edilen esnemek sağlığa iyi geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından alınan beraberliğe rağmen takımından memnun olduğunu söyledi.

Tamer Tuna: Trabzon'da çok değerli bir 1 puan aldık

1 Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi Mehmetçik'in Afrin'in merkezine doğru kararlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle panik halinde olan teröristler, hendeklere yığınak yapmaya başladı.

2 İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya-Venedik ziyaretleri sırasında tüm güvenlik önlemlerine rağmen PKK yanlıları 'Afrin'eylemi gerçekleştirdi. İtalyan polisleri PKK yanlılarına dayak attı.

3 Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Sera Kadıgil'in olması tepkilere neden oldu.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.

5 CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi Terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamadı.

6 MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi MHP Genel Merkezi, partinin saygınlığına karşı tutum ve davranışlardan dolayı Kars Belediye Başkanı ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi.