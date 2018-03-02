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Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın şehadet haberi İzmir’deki ailesine verildi.

İHA | 02.03.2018 - 00:28..
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Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

BABASI ESKİ POLİS

Gaziemir Gazikent Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi.

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

EVLERE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi VİDEO

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

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