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Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ismi Şanlıurfa'da bir parka verildi.

AA | 06.02.2018 - 01:39..
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Haliliye İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, şubat olağan toplantılarının ilk birleşiminde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Çubukçu'nun isminin parka verilmesi teklifi görüşüldü. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesinde büyük bir güç olduğunu göstermek, vatanın bütünlüğü ve milletin birlik, beraberliği için gerekeni yaptığını belirtti.

"GENCECİK BİR FİDANIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti:

"Emperyalist ülkeler tarafından kuşatma altına alınmak istenen sınır dışımızda, geleceğimizi tehdit eden, insanlarımızı ve o bölgede yaşayan insanlara hayat hakkı tanımayan bir uygulamaya son vermek adına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz adından da anlaşılacağı gibi zeytin dalı ismiyle harekat düzenlemiştir. Bu Zeytin Dalı Harekatı'nın sebebi sadece ülkemizin güvenliğini, sınırları güven altına almak değil ayrıca o bölgedeki insanlarımıza da özgürlük, insanca yaşama hakkının temin edilmesi içindir. Bu uğurda yapılan harekatta Şanlıurfamızın öz evladı ve gencecik bir fidanımız şehit olmuştur. Şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun isminin yaşatılması amacıyla ilçemiz Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan parka 'Muhammed Cihangir Çubukçu' isminin verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir."

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