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Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı vasiyeti üzerine Türkmen yerleşimi Çobanbey'deki kültür merkezine verildi.

AA | 20.07.2018 - 00:47..
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Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı Türkmen diyarı Çobanbey’de yaşatılacak.

ŞEHİDİN DİLEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Kurt-Ar Derneği, Kilis ilinin Elbeyli ilçesi karşısındaki Suriye topraklarına düşen Çobanbey’de Musa Özalkan Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

Açılışa Kilis Vali Yardımcıları Selçuk Arslan ve Ömer Yılmaz, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve Çobanbey yerel meclisi üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan açılış programında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Yöresel kıyafetlerle katılımcılara türküler söylendi.

Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

METRUK BİNA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Kültür merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Çobanbey’de, metruk bir binanın yerine inşa edildi.

Merkez içerisinde çocuk parkı, basketbol ve futbol sahası, 120 kişilik konferans salonu, 3 derslik, atölye sınıfı, depo ve aynı zamanda sinema gösterimleri yapabilecek barkovizyon sistemleri bulunuyor.

Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan, kendisine verilecek tazminatla Kurt-ar Derneği aracılığıyla Türkmen bölgelerinde anaokulu-kreş veya kültür merkezi yaptırılmasını vasiyet etmişti.

Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

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