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Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın (23), Gaziantep'teki babaocağına ateş düştü.

İHA | 11.02.2018 - 00:33..
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Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Şehit Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın(23) acı haberi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan’a askeri yetkililer tarafından verildi.

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

"ÇOCUKLAR BİZİM DEĞİL DEVLETİNDİR"

Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu.

"DÜĞÜNE GİDİYORUZ" DEMİŞTİ

2’si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan’ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan’dan gelerek Afrin Operasyonu’na katıldığı belirtildi.

Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere "Düğüne gidiyoruz’ demişti.

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü VİDEO


Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü



Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

ŞEHİT KARACA'NIN İSTANBUL'DAKİ AİLESİ ACI HABERİ ALDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi Kartal’da bulunan baba ocağına ulaştı.

Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

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