taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7734
EURO
4,6981
ALTIN
161,65
PETR
68,0900

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in, memleketi Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

DHA | 05.02.2018 - 03:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi.

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler.

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

25 yaşındaki şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben Osmaniye'de defnedileceği bildirildi.

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

202
Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

16
Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

6
İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

8
'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

3
Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

5
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM