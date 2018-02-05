Afrin şehidinin haberi osmaniye'deki babaevine ulaştı

Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi.

Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler.

25 yaşındaki şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben Osmaniye'de defnedileceği bildirildi.