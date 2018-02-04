taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığ’a getirildi

Afrin’e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Cavuş Fevzi Gürsu’nun naaşı memleketi Elazığ’a getirildi.

İHA | 04.02.2018 - 10:28..
  1. Haberler
  2. Gündem

Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda dün Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevli Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) şehit düştü.

Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığ’a getirildi

ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Şehidin naaşı bugün uçakla Elazığ Havalimanı’na getirildi. Burada askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konularak helallik alınmak üzere babaevine götürüldü.

Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığ’a getirildi

Şehidin naaşını Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, yakınları ile emniyet personeli ve askeri erkan karşıladı.

Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığ’a getirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

13
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

46
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

28
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

35
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM