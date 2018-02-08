Afrin şehidinin naaşı memleketi Karabük'te

Şehit Akpınar'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına getirilen naaşı, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gökhan İnan, Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

"YAVRUCUM DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİN.. VATAN SAĞOLSUN"

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada baba İsmail ve anne Ülker ile Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yapan eşi Hafize Nur Akpınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ülker Akpınar, oğlunun tabutunu öpmesinin ardından, "Yavrucum düğününe mi geldin? Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun" diyerek ağladı.

Hafize Nur Akpınar da eşinin tabutunu öperek sarıldı.

Vali Ahmet Çınar, daha sonra aileye başsağlığı diledi.

Bu arada şehidin Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'nin akrabası olduğu öğrenildi.

Dua edilmesinin ardından konvoy eşliğinde Karabük'e gönderilen şehit Akpınar'ın cenazesi, burada düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti toprağa verilecek.

BÜLDÜL'DEKİ ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PYD/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 asker şehit olmuştu.