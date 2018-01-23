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Afrin şehidinin şahadet haberi baba ocağına ulaştı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın Ankara'daki evinin önünde taziye çadırı kurulurken, 3 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

İHA | 23.01.2018 - 17:09..
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TSK’nın, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehadet haberi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli astsubay baba Canpolat Usta (54) ve anne Sevim Usta’ya (50) ulaştı.

Şehidin baba ocağı ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi alan aile yakınları şehit Usta’nın baba evine akın etti.

Afrin şehidinin şahadet haberi baba ocağına ulaştı

3 YAŞINDA BİR KIZININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından şehidin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehidin Miray isminde 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilirken, Antalya’da görev yapan eşi Saide Üstüner Usta, kızıyla birlikte Ankara’ya doğru yola çıktığı bilgisi verildi.

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