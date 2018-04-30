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Afrin şehidinin yetimhane vasiyeti yerine getirilecek

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Çalışkan'ın yetimhane vasiyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilecek.

DHA | 30.04.2018 - 07:33..
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki babaevinde okutulan mevlide katıldı.

Melike Çalışkan ve yakınlarına 'başsağlığı' dileğinde bulunan Türel'i, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Erdoğan, şehidin annesi Melike ve kardeşi Baha Çalışkan ile görüştü.

Afrin şehidinin yetimhane vasiyeti yerine getirilecek

"O DEĞERLİ VASİYET İNŞALLAH YERİNE GELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melike Hanım, tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, inşallah cennetinde buluştursun. Rabb'im yar, yardımcısı olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı, yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun.” dedi.

Anne Melike Çalışkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Amin Cumhurbaşkanı'm, sağ olun. Allah razı olsun.” dedikten sonra telefonu oğlu Baha’ya verdi.

Afrin şehidinin yetimhane vasiyeti yerine getirilecek

VASİYET YAZMIŞTI

Şehit Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

Çalışkan, ‘Vasiyetname’ başlıklı yazısında, "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim." demişti.

Afrin şehidinin yetimhane vasiyeti yerine getirilecek

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