Afrin şehir sınırında SİHA'lar keşif uçuşunda

Zeytin Dalı Harekatı 32. gününde de tüm sistemliliği ile devam ediyor. Bugün sekiz köyü birden alarak Afrin merkezine adım adım ilerleyen TSK önderliğindeki ÖSO birlikleri Afrin Azez hattını birleştirdi.

Curmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün haberini verdiği şehir çatışmalarına hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, yerli ve milli SİHA'lar da sınır hattında uçuşlarını yapıyor.

SİHA'LAR MERKEZ SINIRLARINDA

Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli unsurlarından biri olan SİHA'lar merkez operasyonunun da önemli bir figürü olmaya devam edecek.

Bu bağlamda temizlenen alanlarda keşif uçuşları yapan SİHA'lar yönünü merkeze doğru çevirdi. Burada keşif uçuşları yaptığı gözlenen silahlı-insansız hava araçları emrkeze yapılacak operasyonun sinyallerini verdi.

OBÜSLER ARALIKSIZ ATEŞLENİYOR

Fırtına Obüsleri de aralıksız atışlarıyla terör mevzilerini dövmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO'nun oluşturduğu tampon bölgeler ile devamlı bir ilerleyiş halinde bulunan obüsler, merkeze yakın menzillere girerek mevzilenmeye çalışıyor.

Bu bağlamda atışlarını sürdüren Fırtına Obüsleri terör mevzilerini top atışına tuttu.

CHP'Lİ TANRIKULU SİHA'LARA KARŞIYDI

CHP İstanbul Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lara karşı olduğunu defalarca açıklamış, "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." sözleriyle SİHA' kullanımına tepki göstermşiti.



