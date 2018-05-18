Afrin şehitleri için resim sergisi

Mersinli ressam Lina Nasif, Afrin'de şehit olan askerlerin anneleri yararına, doğal malzemelerle karışık teknik kullanarak hazırladığı 35 eserini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.
GELİRLER ŞEHİT AİLELERİNE
Lina Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacağını belirtti.
Ressam Lina Nasif, dördüncü kişisel sergisinin gelirini de öncekiler gibi bağışlayacağını ifade ederek, çocukluğundan beri insanlara yardım etmeyi amaç edindiğini aktardı.