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Afrin sınırına JÖH ve PÖH sevkıyatı devam ediyor

TSK'nın Afrin'de düzenleyeceği meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH ekipleri, vatandaşlar tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla destekleniyor.

DHA | 25.02.2018 - 11:03..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince geçen 20 Ocak'ta, Suriye’nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

Bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucularının Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'ne gelişi devam ediyor.

Afrin sınırına JÖH ve PÖH sevkıyatı devam ediyor

TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK VERDiLER

Sabah saatlerinden itibaren farklı kentlerden otobüs ve zırhlı araçlarla Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH ve PÖH'lere yakınları ile ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Afrin sınırına JÖH ve PÖH sevkıyatı devam ediyor

Yakınları ve vatandaşlar asker ve polislere sloganlar ile merkezin kapısına kadar eşlik etti. Merkeze giren güvenlik güçleri harekatta görev aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, yakınları da operasyona katılanlara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

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