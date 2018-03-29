Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Daha önce Reyhanlı'da yaşayan çoban Bekir Şanverdi'nin köyün çocuklarıyla sınırdaki tepeye yaptığı Türk bayrağı için belediye ekipleri de çalışma başlattı. 150 metrekarelik alana yapılan bayrağın yanına dev bir Türk bayrağı asıldı.

35 METRELİK TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı. Alana dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

TÖRENLE AÇILIŞ YAPILACAK

Işıklı dev harflerle "Reyhanlı" yazılan alanda çevre düzenlemesi çalışmaların sürdüğü, daha sonra törenle açılış yapılacağı bildirildi.

Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı.