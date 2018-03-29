taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0103
EURO
4,9429
ALTIN
171,04
PETR
69,0400

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçik'in yolu üzerindeki tepeye taşlarla yapılan Türk bayrağının yanına 35 metrelik Türk bayrağı asıldı. Asılan dev bayrak Afrin'den görünüyor.

AA | 29.03.2018 - 00:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Daha önce Reyhanlı'da yaşayan çoban Bekir Şanverdi'nin köyün çocuklarıyla sınırdaki tepeye yaptığı Türk bayrağı için belediye ekipleri de çalışma başlattı. 150 metrekarelik alana yapılan bayrağın yanına dev bir Türk bayrağı asıldı.

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

35 METRELİK TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı. Alana dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

TÖRENLE AÇILIŞ YAPILACAK

Işıklı dev harflerle "Reyhanlı" yazılan alanda çevre düzenlemesi çalışmaların sürdüğü, daha sonra törenle açılış yapılacağı bildirildi.

Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı.

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı.
Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik ol
Bursa'da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Ankara'da bulunan bir parka yoldan geçen araç tarafından ateş açıldı. Gerçekleşen olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Otomobile arkadan çarpan tır şoförü kaçtı
Kocaeli'de meydana gelen kazada bir tır otomobile arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

10
Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik ol

Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik ol

5
Pakistan'da toprak kayması: En az 7 ölü

Pakistan'da toprak kayması: En az 7 ölü

0
Dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM