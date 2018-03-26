Afrin sokakları huzura kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamaya yönelik ilçe merkezindeki çalışmaları devam ederken halk da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.
AFRİN NORMALE DÖNÜYOR
Merkezde caddelerdeki hareketlilik artarken aralarında fırın, berber ve lokantanın da bulunduğu bazı dükkanlar hizmet vermeye başladı.
ÇOCUKLAR ŞİMDİ DAHA ÖZGÜR
Seyyar satıcıların da yer almaya başladığı sokaklarda top oynayan çocuklar, gezen vatandaşlar dikkati çekti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.