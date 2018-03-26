taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.827
USD
3,9909
EURO
4,9519
ALTIN
172,96
PETR
69,7600

Afrin sokakları huzura kavuştu

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de teröristlerin temizlenmesiyle birlikte fırın, berber ve lokantalar açılırken, halk sokağa çıkmaya başladı.

AA | 26.03.2018 - 16:34..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamaya yönelik ilçe merkezindeki çalışmaları devam ederken halk da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.

AFRİN NORMALE DÖNÜYOR

Merkezde caddelerdeki hareketlilik artarken aralarında fırın, berber ve lokantanın da bulunduğu bazı dükkanlar hizmet vermeye başladı.

Afrin sokakları huzura kavuştu

Afrin sokakları huzura kavuştu

ÇOCUKLAR ŞİMDİ DAHA ÖZGÜR

Seyyar satıcıların da yer almaya başladığı sokaklarda top oynayan çocuklar, gezen vatandaşlar dikkati çekti.

Afrin sokakları huzura kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.

Afrin sokakları huzura kavuştu

Afrin sokakları huzura kavuştu

Afrin sokakları huzura kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD ve Avrupa'dan Rus diplomatlara sınır dışı hamlesi
ABD, 60 Rus vatandaşını sınır dışı etme kararını aldı. Trump kararının ardından harekete geçen AB 14 ülke ile Rus diplomatlara karşı sınır dışı etme hareketi başlattı.
Yılmaz Özdil: Hulusi Akar'la gezmeye bile gitmem
Orgeneral Hulusi Akar'ı küçük gören Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e, Afrin operasyonundan sonra söylediği sözler hatırlatıldı.
Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu
Afrin'de çalışmalarına devam eden JÖH ve PÖH timleri, bir evin ahırının EYP imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti
Milliyetçilerle Kemalistlerin oylarını devşirerek iktidar hesapları yapan Meral Akşener, kendi kendine siyasi çizgisini sonlandıracak seviyeye geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

111
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

135
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

39
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

143
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

266
Tehlike dolu Avrupa: Paris, Berlin, Brüksel, Barselona

Tehlike dolu Avrupa: Paris, Berlin, Brüksel, Barselona

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM