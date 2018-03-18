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Afrin zaferi FETÖ'cüleri hüsrana uğrattı

TSK ve ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı. Operasyon boyunca yerli-milli mühimmat ve silahlar kullanılarak TSK güç gösterisi yaptı. Görüntüler "TSK zayıfladı" diyen FETÖ'cülere de güzel bir cevap oldu.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 13:20..
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Afrin zaferi FETÖ'cüleri hüsrana uğrattı

Tarih bunu yazmalıydı, yazacaktı da... 2016'nın o korkunç temmuz gecesinde TSK'nın içine yuvalanmış bir grup FETÖ'cü, milletin kendilerini korumak için emanet ettiği tankları, silahları kendi milletine çevirerek tarihin görüp görebileceği en büyük alçaklığı yapmıştı.

Boğaz köprüsünün ortasında kendi vatandaşını acımasızca öldüren bu katil sürüsü, milletin tokadını yedikten kısa süre sonra çil yavrusu gibi dağılmış, yurt dışında, Türkiye'ye düşman ne kadar ülke varsa hepsinin kapısını çalmaya başlamıştı.

MİLLETİNE SİLAH DOĞRULTAN ALÇAKLAR

Varlığını, milletin yaptığı fedakarlıklara borçlu olmasına rağmen hizmet etmek yerine, aklını bir meczupa kiralayan alçaklar, milletine silah çekerken bir an olsun vicdan yapmadılar, sonra da kaçtılar. İşte o hainlerden biri de Tuğgeneral Mehmet Yalınalp'ti.

Afrin zaferi FETÖ'cüleri hüsrana uğrattı

Yalınalp, 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışırken, millet tarafından darbe yiyince soluğu Amerika'da almış, sonra da CNN'e çıkıp Türkiye'yi kötülemişti.

"TÜRK ORDUSU ZAYIFLADI" DEMİŞTİ

Milletin TSK'ya sunduğu imkanlarla, yüz binlerce liraya ve onca emeğe mal olan eğitimini tamamlayıp, üst düzey subaylık seviyesine gelmiş Yalınalp, utanç verici şekilde Türk ordusunun zayıfladığını, artık savaşamaz hale geldiğini savunuyor, göz bebeğimiz TSK'nın itibarı sarsılsın diye elinden geleni yapıyordu.

CNN de bu kötü niyetli propagandayı dünyaya yaymak için FETÖ'cüler üstünden durmak bilmeyen yayınlara imza atıyordu.

Bugün, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'de kontrolün sağlanması, Türk milletinin boğazını sıkmaya çalışan FETÖ'cü hainleri nasıl kahretmiştir, tahminini siz yapın.

CNN ABD'ye kaçan FETÖ'cüyle röportaj yaptı

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