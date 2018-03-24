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Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

TSK'nın teröristlerden temizlediği Afrin'de bölge halkına gönderilen yardımlar giderek arttı. Güven altına alınan Afrin'de, günde 10 binden fazla kişiye sıcak yemek veriliyor.

AA | 24.03.2018 - 00:42..
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Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

Türkiye'nin Mehmetçik'i Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra, yardım kuruluşları da çalışmalarına hız verdi. Türkiye, Avrupa'nın operasyonumuzu engellemek için 'işgalci' ve 'siviller ölüyor' gibi yaftalarına rağmen, günde binlerce insana yardım etmeye devam ediyor.

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK ÇIKIYOR

Halep'in Afrin ilçesinin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden kurtarılmasının ardından ilçedeki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gezici aşevinde ihtiyaç sahibi siviller için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor.

Dün hizmete sunulan gezici aşevinde bugün yapılan yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sıcak yemeklerin yanı sıra her aileye en az bir gün yetecek miktarda ekmeğin de teslim edildiği dağıtımın ilerleyen dönemlerde de sürmesi bekleniyor.

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

TSK SİVİLLERİN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

TSK de sivillerin günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

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