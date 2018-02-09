Afrin'de 1062 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir." denildi.

1062 TERÖRİST EX OLDU

Ayrıca hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde devam ederken, operasyonların başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısının da 1062 olduğu belirtildi.