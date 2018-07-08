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Afrin'de 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de, arka arkaya düzenlenen 3 ayrı operasyon ile Türk askerlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen topal 11 teröristi etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 13:51..
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Afrin'de 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçleri yaptığı çalışmalarda, Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin'in yakınlarında bir grup teröristin olduğunu belirledi. Kentteki Türk askerleri ile ÖSO'ya saldırabileceği değerlendirilen teröristlere yönelik hemen hava destekli operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN TERÖRİSTLER İTİRAFÇI OLDU

Yapılan operasyonda, bölgede bulunan 4 teröristten 2'si ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin yapılan sorgusunda ayı bölgede 5 kişilik bir terörist grubun daha olduğu bilgisi elde edildi.

Afrin'de 11 terörist etkisiz hale getirildi

İHA İKİNCİ BÖLGEYE OPERASYON DÜZENLEDİ

Racu kırsalında olduğu belirlenen ikinci terörist gruba da İHA desteği ile ikinci bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, terör örgütü PYD/YPG üyesi 4 terörist öldürüldü. Grupta bulunan teröristlerden birinin ise kaçtığı belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri bu kez ise Afrin batısında kırsal kesimde 4 kişilik bir terörist grubun olduğu bilgisini aldı. Bölgeye gönderilen İHA'lar yerlerini tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirdi.

Afrin'de 11 terörist etkisiz hale getirildi

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