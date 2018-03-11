Afrin'de 18 nokta kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı.

AFRİN KUŞATMADA

TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köy ile kritik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi.

185 NOKTADA ARTIK TERÖRİST YOK

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 148'i köy, 32'si kritik nokta olmak üzere toplam 185 bölgeyi kontrolüne aldı.