taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.238
USD
3,7956
EURO
4,6630
ALTIN
161,38
PETR
64,9200

Afrin'de 1829 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA | 22.02.2018 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK'nın sınırda ve bölgede güvenlikle istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 34'üncü güne girildi.

Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekat, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Genelkurmay'ın yazılı açıklamasında, 49'u son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Afrin'de 1829 terörist öldürüldü

Afrin'de 1829 terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehit Özalkan'ın vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu
Afrin şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Türkmen çocuklara okul yapımı vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, hazırlanan okul projesi gösterildi.
Afrin'de Tell Dilur köyü teröristlerden arındırıldı
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Tell Dilur köyünü teröristlerden temizledi.
Seçim ittifakının detayları
AK Parti ile MHP'nin seçim ittifakı için hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi. İttifakın detayları da ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı: Afrin'e gidenlere gereğini yaptık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e YPG'ye desteğe giden Esad'ın milislerine "Gereğini yaptık, dönmek zorunda kaldılar" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

40
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

12
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

30
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

70
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

18
TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

15
Rihanna annesine teşekkür etti

Rihanna annesine teşekkür etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM