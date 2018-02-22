Afrin'de 1829 terörist öldürüldü

Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen idrar kaçırma problemine yalnız hastalık değil bazı tüketilen gıdalar da sebep olabiliyor. İdrar problemi çekmek istemeyenlerin uzak durması gereken besinler...

İdrar kaçırmamak için bu 10 gıdayı dikkatli tüketin

ABD'li milyarder ve otel zinciri sahibi ünlü iş adamı Robert Bigelow, şimdi de gözünü uzaya dikti.

CHP kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste, 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz eden CHP Kuşadası ilçe yöneticisi tutuklandı.

Çocuğun düzeniyle beraber çene yapısında da sorunlara neden olan emzik, çocukta travma oluşturmadan nasıl bıraktırılır?

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

2 Türk genci yine Apple'ın açığını buldu Daha önce Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığı tespit eden 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, 'Safari' uygulamasında da açık buldu.

3 Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi İran'ın eski Cumhurbaşkanı, ülkenin lideri Hamaney'e yazdığı mektupta seçimlerin "özgürce" yapılabilmesine yönelik taleplerini iletti.

4 Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok Volkan Konak'ın sahne aldığı bara silahla girmeye çalışan kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

5 Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

6 TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu TSK'nın hafta başında ateş altına aldığı Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Gece geç saatlerde de devam eden roket ve ağır silahlı atışlar kameralara yansıdı.