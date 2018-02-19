Afrin'de 2 köy daha temizlendi

Berlin'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait bir aracın dün gece yanmasına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli için sınır dışı kararı verildi.

Gebze ve Darıca ilçelerinde, park halindeki araçlardan hırsızlar tarafından çalınan aküler, araç sahiplerine teslim edildi.

4

Galatasaray'da Tarık Çamdal affedildi

Galatasaray'da bir süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı.