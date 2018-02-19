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Afrin'de 2 köy daha temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.
AA | 19.02.2018 - 15:53..
Haberler
Gündem
TSK ve ÖSO,
Afrin
'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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