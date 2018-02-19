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Afrin'de 2 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.

AA | 19.02.2018 - 15:53..
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Afrin'de 2 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.

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