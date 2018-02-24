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Afrin'de 2 önemli köy daha YPG'den temizlendi

TSK, Afrin merkezden sonra en büyük ikinci ilçe olan Cinderes'i kuşattı. İlçenin çevresinde yer alan 2 köy daha alındı.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 10:51..
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Afrin'de 2 önemli köy daha YPG'den temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 36. gününde, Hacılar ve Ebu Kabe köylerini YPG'li teröristlerden temizledi.

CİNDERES KUŞATILDI

Cinderes, Afrin'in tamamında, merkezden sonra gelen en büyük ilçe konumunda. Hacılar ve Ebu Kabe'nin YPG'den temizlenmesiyle, Cinderes'in kuşatılmasında önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde YPG'nin Suriye'deki işgal bölgelerinden bazı teröristler ve sivil görünümlü terör sempatizanları kamyonetlerle Cinderes'e gelmişti.

Afrin'de 2 önemli köy daha YPG'den temizlendi

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