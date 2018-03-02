Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'de mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile basın toplantısı düzenledi.

Afrin operasyonuyla ilgili son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aldığım haberlerde 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYENE KADAR OPERASYON SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var. Tüm teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 2348 terörist öldürüldü VİDEO



