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Afrin'de 29 köy kontrol altına alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

AA | 18.03.2018 - 18:14..
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TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde YPG/PKK-DAEŞ'e yönelik operasyonlar yoğunlaştı.

AFRİN DÜŞTÜ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Afrin'de 29 köy kontrol altına alındı

TSK AFRİN'DE

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

Afrin'de 29 köy kontrol altına alındı

Afrin'de 29 köy kontrol altına alındı

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