taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.841
USD
3,7833
EURO
4,6691
ALTIN
161,84
PETR
66,4400

Afrin'de 3 köy daha alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.

AA | 22.02.2018 - 19:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Afrin'de 3 köy daha alındı

Gün içinde Cinderes beldesinin Tell Dilur köyü, Bülbül beldesinin Mikdad ve Ali Racu köyleri ile Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri de teröristlerden ele geçirilmişti.

İSTİKAMET AFRİN MERKEZ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin'de 3 köy daha alındı

99 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 71'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 99 noktayı örgütten kurtardı. Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü Hac Bilal köyü,Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adıyaman'da 700 tane uyuşturucu hap ele geçirildi
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 700 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.
Hafriyat rallisi havadan görüntülendi
İstanbul'da daha fazla hafriyat dökmek için yarışan hafriyat kamyonları şoförleri, yüksek hızlarıyla trafikte tehlike yarattı.
Kripto telefonların dinlenmesi davasında karar açıklandı
Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenmesine ilişkin davada kararlar açıklandı. FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Antalya'da aracın çarptığı vaşak telef oldu
Antalya Akseki'de yol kenarında araç çarpması sonucu telef olduğu belirlenen vaşak bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

434
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

201
PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

237
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

138
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

397
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

95
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM