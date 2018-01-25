Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’daki Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde yaptığı konuşmada Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

"PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR"

Operasyonda şu ana kadar 300'ün üzerinde teröristin öldürüldüğünü belirten Başbakan Yıldırım, "Operasyon planlandığı gibi gidiyor." dedi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün 300’den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ile PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG koysunlar, ister PYD koysunlar biz onları biliriz, hangi kılığa girerlerse girsinler biz onları 40 yıldır biliriz. DEAŞ örgütü ile en amansız mücadeleyi Türkiye yapıyor. Diğerleri lafını yapıyor. Nasıl DEAŞ ile mücadele yaptığını Amerika’nın, Rakka’da PYD’nin YPG’nin eskortunda DEAŞ’lıları silahlarıyla nasıl yolcu ettiklerini bütün dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele? “Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler, gitsinler Mısır’da toplu katliam yapsınlar, camilere saldırsınlar, Türkiye’de eylem yapsınlar, Avrupa’ya gidip eylem yapsınlar ve insanlığın başına bela olmaya devam etsinler."

Afrin'de 300'den fazla terörist öldürüldü VİDEO