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Afrin'de 3381 terörist öldürüldü

Bakanlar Kurulu sonrası Bekir Bozdağ, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı: 3381

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 20:38..
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Afrin'de 3381 terörist öldürüldü

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI YÜKSELİYOR

Bekir Bozdağ, "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3381 oldu" dedi.

Afrin'de 3381 terörist öldürüldü VİDEO

BÖLGENİN YARISINDAN ÇOĞU KONTROL ALTINDA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimizin şehit olduğunu söyleyen Bozdağ, "Toplam 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı. Bölgedeki terör unsurları temizlenene kadar operasyon devam edecektir." şeklinde konuştu.

ALMANYA'YA NOTA VERİLDİ

Almanya'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarıyla ilgili Bozdağ "Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman hükümeti sorumludur. Alman devletinin sessizliği düşündürücü... Almanya'nın Ankara Büyükelçisine bir nota verildi." dedi.

ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ

ABD ile Münbiç görüşmeleriyle ilgili de Hükümet Sözcüsü, "Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Münbiç'te terör unsurları istemediğimizi belirttik.  Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı" ifadelerini kullandı.

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