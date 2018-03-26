Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu sonrası Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"3755 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde ilerledi. Toplam 49 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır.

VARNA'DAKİ AB ZİRVESİ

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

"UMARIZ IRAK ORDUSU SİNCAR'DA PKK VARLIĞINA İZİN VERMEZ"

Irak tarafından yapılan açıklamaları Türkiye yakından takip etmektedir. Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlemini uyandırdığı için farklı üniforma altına gizlenerek bölgede varlığını devam etirmesini Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Umarız ki Irak ordusu Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda teröristlerin farklı üniforma ve isim olarak bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez.

ABD İLE MENBİÇ ZİRVESİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. 19 Mart'ta sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bir araya gelşmesi ve konuşulan konuların ele alınması bekleniyordu. Tillerson'ın değişmesi sonucu bu görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek."