1 İzzetbegoviç Avrupalıların hayallerini suya düşürdü Batı ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'daki vatandaşlarla buluşmasını engellemeye çalışırken, Bakir İzzetbegoviç yeşil ışık yaktı.

2 Sakarya'da nehre düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mudurnu Çayı'na düşen Emrullah Şimşek'in cansız bedeni bulundu.

3 Soylu: Avrupa'da ayakları titreyen yöneticilerimiz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da sergilediği duruştan dolayı gururlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok." dedi.

4 Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendisine yöneltilen "Adayların önünü açmak için çekilecek misiniz?" sorusuna "Evet, düşüncelerim bu yönde" cevabını verdi.

5 Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 olarak açıklandı.

6 Güvenlik güçleri nöbetleşe iftar yapıyor Muş'ta terör örgütlerine ve kaçakçılara geçit vermeyen güvenlik güçleri, ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.