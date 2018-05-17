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Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 olarak açıklandı.

AA | 17.05.2018 - 22:17..
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Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

Yürütülen operasyonları hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 4 bin 500'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

RAKAMI CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik'in mücadelesine duraksamadan devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bunun yanında, Kuzey Irak’ta 403 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.

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