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Afrin'de 2 köy ve stratejik önemde 2 tepe ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski Köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

AA | 16.03.2018 - 10:33..
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Afrin'de 2 köy ve stratejik önemde 2 tepe ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin öldürülmesiyle birlikte, son olarak Afrin'de 2 köy ve stratejik önemde 2 tepe daha ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

2 KÖY VE STRATEJİK 2 TEPE ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski Köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

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