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Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'de Kızılbaş, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi.

AA | 12.03.2018 - 21:29..
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TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

1 GÜNDE 12 KÖY TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı. Böylece sabah saatlerinden bu yana ele geçirilen köy sayısı 12'ye ulaştı.

Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kaldı.

201 BÖLGEDE ARTIK TERÖRİST YOK

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

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