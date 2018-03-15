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Afrin'de 4 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden temizleyerek, ilçe merkezine ait dış mahallerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaştı.

AA | 15.03.2018 - 12:18..
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Afrin'de 4 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmış oldu.

Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar batı yönünde sabah saatlerinden itibaren hız kazandı.

237 KRİTİK NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 198'i köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 237'ye ulaştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

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