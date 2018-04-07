Afrin'de 4000 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

SON RAKAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son bilgileri paylaştı: Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur.

"BATI TERÖRİSTLERİ BESLEDİKÇE BATACAKSIN"

Fransa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

