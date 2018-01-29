taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
121.069
USD
3,7697
EURO
4,6758
ALTIN
163,28
PETR
70,3000

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de bulunan PKK, YPG, PYD, YPJ ve YRK üyesi teröristler teker teker öldürülüyor.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN TEMİZLEDİĞİ YERLER

Harekatın 10. gününde, Burseya Dağı ve Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi teröristlerden temizlendi.

60 YRK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Aralıksız devam eden operasyonlarda ise harekatın başlangıcından itibaren öldürülen 597 teröristin 60'ı, PKK'nın bir diğer uzantısı olan YRK'nın üyesi olduğu tespit edildi.

İşte öldürülen YRK'lı teröristlerden bazıları;

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

PKK'nın kurduğu son örgüt: YRK

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

373
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

35
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

70
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

87
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

52
Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

74
Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM