Afrin'de ABD'nin silahıyla YPG'li avlıyorlar

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana teröristlerin işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten almış oldu.

TERÖRİSTLER SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI

ABD'nin silah ve mühimmat verdiği teröristler de silahları bırakıp kaçmaya başladı. İşte o silahlar artık ÖSO tarafından kullanılıyor.

ZAGROS İLE YPG'Lİ AVI

Türk askerinin keskin nişancı eğitimi verdiği ÖSO askeri, ABD üretimi yeni nesil ZAGROS keskin nişancı silahıyla terörist avına çıktı.

Dün yapılan operasyonlar sonucu 65 YPG'li terörist öldürüldü. Bu sayıyla birlikte harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı 1780'e yükseldi.

Fotoğraf Abdullah Ağar