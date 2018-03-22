Arjantinli kadın terörist öldürüldü

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, Berad köyünde YPG ve rejim milisleriyle girdiği mücadele sonrası kontrolü sağladı. YPG yandaşları ölen teröristleri topladı.

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Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova Meclisi, Karadağ ve aralarındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı. AB ise bunu bir başarı olarak gördü.