Arjantinli kadın terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öldürdüğü yabancı teröristler listesine Arjantin'den katılan Alina Sanchez de eklendi. Kaynak: Ensonhaber!
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN ÜLKELERİ
Daha önce terör örgütüne katılan İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve İsveç vatandaşı yabancı teröristler öldürülmüştü. Kaynak: Ensonhaber!
Kaynak: Ensonhaber!
İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü
Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristler öldürüldü
Afrin'de ABD'li terörist öldürüldü