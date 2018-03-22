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Arjantinli kadın terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ'ye katılan Arjantinli Alina Sanchez, hava harekatıyla öldürüldü.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 11:44..
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Arjantinli kadın terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öldürdüğü yabancı teröristler listesine Arjantin'den katılan Alina Sanchez de eklendi. Kaynak: Ensonhaber!

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN ÜLKELERİ

Daha önce terör örgütüne katılan İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve İsveç vatandaşı yabancı teröristler öldürülmüştü. Kaynak: Ensonhaber!

Arjantinli kadın terörist öldürüldü

Kaynak: Ensonhaber!

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Arjantinli kadın terörist öldürüldü

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Arjantinli kadın terörist öldürüldü

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