Afrin'de ayağı kırılan askeri, gazi abisi karşıladı

Siirt Komanda Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Halil Culu'nun (27), Zeytin Dalı Harekatı'nda sol bacağı kırıldı.

Culu, tedavisinin ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde seracılık yapan ailesinin yaşadığı eve getirildi.

GAZİ ABİSİ KARŞILADI

Halil Culu'yu, 2016'da Hatay'ın Yayladağı ilçesinde karakol nöbeti sırasında DAEŞ'lı teröristler tarafından atılan havan mermisi şarapnelinin sol gözüne isabet etmesi sonucunda gazi olan ağabeyi Talip Culu (28) ve annesi Fatma Culu karşıladı.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Halil Culu, ayağının iyileşmesinin ardından yeniden operasyona katılacağını söyledi.

Culu, "Vatanımız sağ olsun. Afrin'de 1027 rakımlı tepeye ilerlerken çamura saplanan ayağım kırıldı. Daha sonra Hatay'da tedavi oldum. Şimdi Erdemli'deki evimize geldim. 2013 yılından bu yana uzman çavuş olarak görev yapıyorum. İyileşince yeniden operasyona katılacağım. Türk halkı bizlerden dualarını eksik etmesin. İsteğimiz sadece dualarıdır". dedi.

Ağabeyi Talip Culu da, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

"BEN EVLATLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Annei Fatma Culu (52) ise "Benim 3 çocuğum var biri kız ikisi erkek. Vatanımız sağ olsun. Ben çocuklarımı çok zor şartlarda büyüttüm. Çocuklarımı çok küçük yaştan itibaren yalnız başıma yevmiye ile domates seralarında çalışarak büyüttüm. İkisini de vatan için askere gönderdim ve ikisi de vatan için gazi oldu. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Şimdi iki gazimizin arasında duruyorum. Bu benim için en büyük mutluluktur." dedi.

Tedavisi evde devam eden Uzman Çavuş Halil Culu'yu Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Cingöz, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan ziyaret etti.