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Afrin'de Bafler köyü teröristlerden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi.

AA | 23.02.2018 - 10:37..
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Afrin'de Bafler köyü teröristlerden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bafler köyü teröristlerden temizlendi.

100 KRİTİK NOKTA TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1873 terörist etkisiz hale getirilirken 100 kritik nokta da teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO, Afrin’in en kritik noktası olarak görülen Cinderesi’n batısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi. Yüz ölçümü 10 kilometrekare olan Bafler köyünde yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.


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