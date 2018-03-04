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Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

TSK tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 44'üncü gününde Bafelyon köyü ve dağı teröristlerden arındırıldı.

AA | 04.03.2018 - 15:10..
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Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyon köyüne çevrilmişti.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burseya Dağı'na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin'in batısındaki Bafelyon köyü ve dağı da terör örgütünden arındırıldı.

Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

TÜNELLER MEZAR OLDU

Bafelyon Dağı'nda beton kuleler inşa eden teröristler, bölgeden roket saldırıları düzenliyordu.

Bölgede, teröristlerin yaptığı tüneller de tek tek temizlendi.

Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

132 NOKTADA TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 102'si köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 132 noktayı ele geçirdi.

Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal,  Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz,  Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri,  Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne  bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı  Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı  Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude,  Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman  Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak,  Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık,  Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh  Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta  Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü;  Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam,  Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani,  onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve  Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila  Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada  noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin,  Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş,  Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile  Cemiliyye köy altı yerleşimi. Halilo, Soğulcak, Aranda, Bafliun"

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