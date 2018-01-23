Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Genelkurmay'lık Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı. 23 Ocak'ta Ömer Uşağı Kuzeyi'ndeki çatışmada 1 askerimiz yaralanırken, bir askerimizin de şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.