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Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 23:07..
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Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Genelkurmay'lık Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı. 23 Ocak'ta Ömer Uşağı Kuzeyi'ndeki çatışmada 1 askerimiz yaralanırken, bir askerimizin de şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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