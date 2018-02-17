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Afrin’de bir cephanelik havaya uçuruldu

Afrin’e yönelik hava bombardımanlarında bir cephaneliği imha eden topçular, silah arkadaşları tarafından kutlandı.

İHA | 17.02.2018 - 09:49..
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Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ile ÖSO birlikleri Afrin’deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyorlar.

Harekatın 29. gününde çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin’in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Afrin’de bir cephanelik havaya uçuruldu

MEHMETÇİKLER BİRBİRİNİ TEBRİK EDiYOR

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.

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