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Afrin'de bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de terör gruplarına yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda 7'si ölü 8'i sağ toplam 15 YPG/PKK'lı teröristi ele geçirdi.

AA | 10.07.2018 - 19:08..
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Afrin’in Racu, Meydanki, Şeyh Hadid ile Cinderes beldelerinde ve Kürkar köyündeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.

Afrin'de bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

8 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Afrin’de TSK ve ÖSO bileşenlerinden Hamza Tugayı, Ahrar Şarkıye, Sultan Murat ve Cephe Şamiye, son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda, bombalı saldırı ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerden 7'si ölü 8'i sağ ele geçirilirken, yakalanan teröristler yanlarındaki 4 YPG/PKK'lının kaçtığını belirtti.

Sağ ele geçirilenlerin teröristlerin üzerinde susturuculu silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.

Afrin'de bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

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